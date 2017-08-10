وصول صحفية إيرانية إلى إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وصلت إلى إسرائيل، صباح اليوم الخميس، الصحفية الإيرانية ندى امين بعد منحها تأشيرة استعدادا للنظر في طلبها اللجوء السياسي.

وكانت السلطات التركية تهم بتسليم الصحفية الإيرانية إلى إيران التي طالبت بتسليمها بسبب كتاباتها المؤيدة لإسرائيل.

وقاتلت الإذاعة الإسرائيلية إن “امين قد غادرت ايران الى تركيا قبل ثلاث سنوات في اعقاب اضطهادها من قبل السلطات الإيرانية”.

وأضافت “قدمت السلطات الإيرانية طلبا لنظيرتها التركية بتسليم الصحفية متهمة إياها بالتجسس بسبب عدة مقالات كتبتها في موقع إسرائيلي باللغة الفارسية”.

وتابعت “توجهت نقابة الصحفيين الاسرائيلية الى وزير الداخلية اريه درعي بطلب منحها تأشيرة دخول الى إسرائيل حيث استجاب الوزير لهذا الطلب”.

ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بالترتيبات اللازمة لنقلها الى إسرائيل.