آمر قاعدة طرابلس: سمحنا للبحرية الايطالية بالدخول لصيانة قطعنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال آمر قاعدة طرابلس البحرية، العميد عبدالحكيم ابوحوية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج طلب “دعما فنيا للبحرية الليبية من الدول الصديقة، وإيطاليا وافقت على هذا الطلب”.

وأضاف ابوحوية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس في قاعدة طرابلس البحرية “سمحنا للقطع البحرية الايطالية الدخول الى قاعدة طرابلس بشأن صيانة القطع الموجودة لدينا”، وشدد على أن “القوات البحرية لن تقبل بإختراق مياهنا الاقليمية”.

وحسب آمر قاعدة طرابلس البحرية، فإن “الحكومات الليبية السابقة أهملت السلاح البحري وأن الجانب الايطالي تم الاتفاق معه على دعم البحرية الليبية فنيا ولوجستيا، وفق الاتفاقية الموقعة سنة 2008 لتتمكن البحرية الليبية الوقوف من جديد” على رجليها.

ورأى ابوحوية أنه بعد دخول المجلس الرئاسي الي العاصمة “أصبح الحال أفضل”، مشيرا إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي قام بالتواصل معنا”. وزاد “هناك تحسن في عمل البحرية الليبية ومشكلتنا الاكبر هي تهريب الوقود والاسلحة وملتزمون بالعمل مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي”.