وزير الخارجية الفلسطيني: وفد أمريكي إلى المنطقة خلال اسبوعين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-اعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ان وفدا امريكيا سيزور المنطقة خلال الاسبوعين القادمين ويضم المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات ومسؤول ملف السلام في الادارة الامريكية جاريد كوشنر.

وقال المالكي في بيان “من المفترض ان يحمل الوفد الامريكي اجابات واضحة على الاسئلة التي قدمتها القيادة للإدارة الامريكية حول موقف الاخيرة من عملية السلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني”.

وكان غرينبلات وصل إلى المنطقة قبل اسبوعين في مسعى لحل أزمة المسجد الأقصى في القدس حيث التقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين.

من جهة اخرى، قال المالكي ان “الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف شهر ايلول/سبتمبر القادم يتضمن مجمل الاوضاع السياسية والميدانية على الارض الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته حول ذلك”.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس الفلسطيني سيستبق توجهه إلى الأمم المتحدة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في نهاية الأسبوع الأول من ايلول/سبتمبر لتبني الموقف السياسي.