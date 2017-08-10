مصر: حجازي يبحث مع وفد امريكي تطورات الأوضاع الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، توماس والدهاوزر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بيتر بودي، والوفد المرافق لهما حيث تناول اللقاء الاوضاع في ليبيا

وقال المتحدث العسكري ان لقاء حجازي، الذي يرأس اللجنة المعنية بليبيا، مع الوفد الأمريكي “تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية ونتائج الجهود واللقاءات المختلفة التى استضافتها مصر مؤخرًا وكذا نتائج الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية”، حسبما جاء في بيان

وأضاف البيان “أكد الفريق محمود حجازى حرص مصرعلى أهمية تنسيق الجهود واستغلال النجاحات التى تحققت حتى الآن لاستكمال العملية السياسية والتوصل لحلول تحقق طموحات الشعب الليبى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية للدولة، مع الالتزام الكامل بالثوابت الوطنية الليبية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية”.

ونقل البيان عن القائد العام لـ(أفريكوم) والسفير الأمريكى لدى ليبيا “الإشادة بالجهود المصرية المبذولة للخروج من حالة الانسداد السياسى الحالى”، وكذلك “التأكيد على أهمية استمرار آليات التنسيق الدائم لخلق أفق سياسى يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا وصولًا إلى الحلول السياسية التى تحقق أمن واستقرار الدولة الليبية”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة قد تحدثت بدورها عن هذا اللقاء “لبحث الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا”، معلنة “الالتزام بالعمل مع جميع الليبيين للمساعدة على التهدئة وإنهاء الصراع ” هناك.

كما كشفت عن لقاء للسفير الأمريكي أمس الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمّان “بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، غير أنّ الجنرال والدهاوزر لم ينضم إلى الاجتماعات في عمّان بالأردن وبالتالي لم يلتق الجنرال حفتر”.

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