المفوضية الأوروبية تستعد لعقد اجتماع أزمة بشأن البيض الملوث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الصحة والسلامة الغذائية فيتينس أندريكاينيس، عن نيته عقد اجتماع أزمة بشأن فضيحة البيض الملوث، يضم كل وزراء الصحة والزراعة في الدول المتأثرة.

ولم يحدد المفوض أي تاريخ، ولو تقريبي لمثل هذا الاجتماع.

وأشار المسؤول الأوروبي في رسالة له اليوم بهذا الشأن، إلى أن اجتماع الأزمة سيعقد فقط عندما تتوفر لدى الجهاز التنفيذي كل العناصر والدلائل اللازمة.

وقد اكتشف شحنات من البيض الملوث بمبيد حشري، ممنوع استخدامه على المستوى الأوروبي، في بلجيكا أولاً ثم في دول أوروبية أخرى بلغ عددها ال12 دولة.

وأتت شحنات البيض المذكورة من هولندا.

وأكد المفوض على ضرورة فحص كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، ورأى أنه “يتعين على الخبراء تحديد أصل المشكلة حتى نستطيع مناقشة الحلول والخطوات القادمة”. وشدد المسؤول الأوروبي على جودة معايير السلامة الغذائية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وقال “علينا العمل معاً لاستخلاص العبر بدل إضاعة الوقت في تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤوليات”.

وتقوم السلطات المعنية في كل من بلجيكا وهولندا بتحقيقات منذ عدة أيام لمعرفة المسؤولين عما حدث، حيث تم اعتقال مسؤولين اثنين في شركة لتصنيع الأغذية في هولندا.

وتتهم السلطات الهولندية هذين الشخصين باستخدام المبيد الحشري في المداجن التابعة للشركة ما أدى إلى تلوث البيض، الذي تم تصديره إلى عدة دول أوروبية اعتباراً من منتصف العام الماضي.

وأدت هذه القضية إلى توتر بين بلجيكا وهولندا، حيث يستمر تبادل الاتهامات بالإهمال والتقصير بين مسؤولي البلدين.

هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من الدول الأعضاء، المتأثرة بمشكلة البيض الملوث، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وسحب المنتجات المشكوك بأمرها وتوخي أقصى درجات الحذر.

وتُعتبر كل دولة عضو في الاتحاد هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مراقبة معايير السلامة الغذائية في داخل أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال وقوع حالات غش.