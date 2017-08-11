وفد فصائل من غزة إلى مصر ولقاءات جديدة بين حماس وتيار دحلان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت حركة (حماس) إن وفدا قياديا فصائليا يمثل اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل غادر، صباح اليوم الجمعة، غزة عبر معبر رفح إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم “إن الوفد يضم 18 شخصية، منهم عضوا المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى وصلاح البردويل، والقيادي بالحركة إسماعيل الأشقر، والقيادي بحركة الجهاد خالد البطش، والقياديان في (التيار الإصلاحي لحركة فتح) أشرف جمعة وماجد أبو شمالة”.

ولفت للموقع الإلكتروني لحركة حماس إلى أن “الوفد سيبحث تفعيل عمل لجنة التكافل وتنفيذ مشاريع متفق عليها سابقا لتخفيف حدة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 11 عامًا”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة تعهدت من خلال القيادي المفصول من حركة (فتح) محمد دحلان بتمويل هذه اللجنة لتحقيق المصالحة المجتمعية.

ويأتي ذلك في ظل تقارب بين (حماس) والسلطات المصرية وبين دحلان والحركة في غزة.

ولفت قاسم الى أن وفد حماس، ضمن الوفد المشترك، سيجري مباحثات منفردة مع الجانب المصري ومباحثات أخرى مع “التيار الإصلاحي بحركة فتح”، في إشارة إلى المقربين من دحلان.

وقال” هناك اجتماعات مركزية مشتركة، يشارك فيها الوفد الفصائلي، والجانب المصري، وتيار محمد دحلان المتواجد في مصر”.