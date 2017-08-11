الداخلية الإيطالية: منظمة إنسانية تنضم لمثيلاتها في التوقيع على مدونة السلوك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية توقيع الجمعية الأوروبية للإنقاذ في البحرالأبيض المتوسط (Sos Mediterranee) على مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل المنظمات الانسانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر. وقد جرى التوقيع صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية ، حسبما أفادت مذكرة بهذا الصدد

ولقد وقعّت في وقت سابق أربع منظمات إنسانية على المدونة، من بينها إنقاذ الطفولة، بينما رفضتها منظمة أطباء بلا حدود منتقدة بندا بالمدونة بشأن تواجد عناصر الشرطة الإيطالية على متن السفن الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين.

ولقد أحدثت المدونة، التي عمل على إخراجها وبإصرار وزير الداخلية الأيطالي ماركو مينيتي، جدلا حتى داخل أروقة الحكومة الإيطالية. وثّمن في وقت لاحق رئيس الدولة الإيطالي ومجلس الاساقفة الإيطاليين عمل الوزير مينيتي، في وقت أبرزت فيه بيانات للداخلية صدرت مؤخرا تراجعا في وتيرة أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا نحو الشواطئ الإيطالية.