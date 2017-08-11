مصادر: الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف قد تكون الأخيرة بمشاركة دي ميستورا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رجّحت مصادر دبلوماسية غربية أن تكون الجولة الثامنة المقبلة من مؤتمر جنيف حول السلام في سورية والمرتقب انعقادها في أيلول/سبتمبر المقبل، هي آخر جولة يُشارك فيها المبعوث الخاص لسورية ستافان دي ميستورا.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن ولاية دي ميستورا مُدّدت “بعد ضغوط بعض الدول” من مطلع العام الجاري وحتى نهايته، ومن المتوقع أن يتم استبداله بعد الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف السوري، وقبل نهاية العام الحالي.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قد قالت مطلع العام إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قرر تغيير دي ميستورا وتعيين رضوان نويصر من تونس الذي يعمل حالياً مستشاراً سياسياً للأمين العام بديلاً عنه دون صدور أي تأكيد أو نفي من أي جهة رسمية حول هذ،ه المعلومات.

التونسي رضوان نويصر فقد تم تعيينه في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 استشاريا للأمين العام الجديد للمنظمة الاممية، وضمن الفريق الانتقالي له، وهو من مواليد 1947. حائر على إجازة في القانون العام، وشغل عدة وظائف حكومية في تونس قبل أن يعمل كرئيس لديوان وزير التجهيز والإسكان بتونس حتى عام 1992، حيث انتقل ليصبح ممثلاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجيبوتي والتشيك وسورية حتى 2001، تاريخ تسميته مديراً لمكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي شغلها حتى تعيينه في منصبه الأخير.