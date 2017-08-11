الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن اعلان ليبي لمنطقة خالية من سفن المنظمات غير الحكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن إعلان ليبيا فرض منطقة عازلة في مياهها الإقليمية يُحظر فيها دخول سفن أجنبية إلا بتصريح رسمي من السلطات المحلية.

وكان المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس في قاعدة طرابلس البحرية إن القرار يعني بوضوح “المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الإنسان”

وتحفظت المفوضية الأوروبية على التعليق أو إعطاء أي تأكيد حول ما إذا كانت السلطات الليبية قد اخطرتها مسبقاً أو لاحقاً بهذا التحرك.

واكتفت المتحدثة باسم المفوضية توف إيرنست، بالقول” إن المؤسسات الدولية هي صاحبة الصلاحية في تأكيد الإعلان الليبي”.

وأضافت” نحن نعتقد أن على كل الأطراف المنخرطة في العمل في البحر الأبيض المتوسط التصرف في كافة الحالات بشكل يتناسب مع القوانين الدولية الخاصة بالبحار”.