الأمم المتحدة: قلق شديد لتدهور حماية حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “القلق الشديد إزاء التدهور المطرد في مستوى حماية حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، اليوم الجمعة، “في ذروة الصيف وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة، لم تزد الفترات التي يتم فيها تزويد غزة بالكهرباء عن ست ساعات يومية، وحتى أقل من أربع ساعات في أغلب الأحيان. ويترك هذا الوضع تأثيراً خطيراً على مستوى توفير الخدمات الصحية الأساسية والمياه وخدمات الصرف الصحي”.

واضافت في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “إن انقطاع الكهرباء، يهدد حياة ورفاه الفئات المهمشة، وخصوصاً أؤلئك الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة. لقد لاحظنا أوضاعاً مؤلمة للرجال والنساء والأطفال في غزة يعانون وسط أزمة إقتصادية متفاقمة، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على الحركة وحرية التعبير. لقد ساهم هذا الوضع اليائس، في تفجر جرائم العنف والعنف المنزلي بما فيها جرائم القتل ومحاولات الإنتحار وقتل النساء، إلا أن الحصول على بيانات دقيقة في هذا الشأن صعباً”.

وأشارت شمداساني إلى “إن اسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة، لا يفون بالتزاماتهم في تعزيز وحماية حقوق السكان في غزة”.

وقالت “على اسرائيل بصفتها قوة احتلال، التزمات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان رفاه السكان. كما ويقع على كل من إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة أيضاً، التزامات واضحة ومتزامنة في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين في غزة. إذ ما يزال الحصار والإغلاق الذين تفرضهما إسرائيل على غزة يؤثران بشكل غير متناسب على حياة السكان المدنيين، ولذلك يجب على اسرائيل أن تقوم بفك الحصار ورفع الإغلاق عن غزة”.

وأضافت “فيما أن التدابیر الأخیرة والمتمثلة بتخفيض كمية الكهرباء، قطع رواتب الموظفين ، وقرار إحالة موظفي الخدمة المدنية في غزة للتقاعد المبكر، لها تأثيرات سلبية ومباشرة علی الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة لسکان غزة”.

وتابعت المتحدثة الأممية “في حين، يثير افتقار السلطات في غزة إلى الشفافية في استخدام الموارد، واستمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي مزيداً من المخاوف بشأن حماية الحقوق الأساسية للسكان في القطاع”.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى انه”من هنا فإننا نحث إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة، على دعم حقوق الإنسان للسكان في غزة”.

وقالت “كما وندعو المجتمع الدولي إلى الإستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية، والوفاء بالتعهدات التي قدمت لدعم إعادة الإعمار والتنمية في غزة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل للأزمة الحالية”.