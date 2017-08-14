نتنياهو يدفع بمشروع قانون يخوله إعلان الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الدعوة بسن قانون يخول عددا قليلا من الوزراء صلاحية اعلان حرب او شن عملية عسكرية، دون موافقة مجلس الوزراء بأجمله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان ذلك جاء على خلفية نية نتنياهو ووزير الدفاع الاسبق ايهود باراك ضرب المشروع النووي الإيراني قبل 7 سنوات، الأمر الذي عارضه في حينها بشدة رئيس الموساد، الراحل مئير داغان ورئيس اركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الجنرال غابي اشكنازي .

وينوي نتنياهو طرح مشروع القانون على الكنيست لدى العودة من العطلة الصيفية مطلع الشهر القادم .

واستنادا إلى مشروع القانون، سيكون مجلس الوزراء المصغر، وليس الحكومة، هو المخول بإعلان الحرب.

وقد تم دفع هذا التعديل وفقا لتوصية اللجنة التي ترأسها يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، الذي قال “في دولة إسرائيل، يمثل مجلس الوزراء كل الحكومة، لأن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في الحكومة، هم أيضا أعضاء في مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء تتوفر الكثير من المعرفة المهنية المتراكمة بسبب العمل الجاري بشأن القضايا الأمنية، وهو ما لا يتوفر في الحكومة”.