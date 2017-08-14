صحيفة: هاكرز روس اخترقوا شبكة البعثة الايطالية لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحفية محلية بأن شبكة الكمبيوتر التابعة للبعثة الإيطالية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية تعرضت لإختراق لثلاث سنوات على الأقل، من عام 2013 إلى عام 2016، 2016 من جانب مجموعة من الهاكرز واستحوذت على رسائل للبعثات الدبلوماسية بشأن الازمة في سورية وليبيا .

وأشارت صحيفة (لا ريبوبليكا) إلى أن عملية القرصنة، التي رجح محللون أن تكون من مجموعة Apt 28 الروسية باستخدام فيروس Uroburos بمساعدة K3Chang الصينية، تكثفت تزامنا مع النقاش الأوروبي مع اقتراب التوصل لإتفاق دولي بشأن النووي الإيراني وتأثير تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وذكرت أن القراصنة وضعوا أيديهم على كل شيء: بدءا من الموافقة على مرسوم إعادة رسملة البنوك في اليونان، تطورات الوجود الأمريكي في أفغانستان، وتقرير للاتحاد الأوروبي بشأن حالة الاقتصاد الروسي، إلى التفاصيل الدقيقة لإجتماع رئيس الوزراء الأيطالي السابق، ماتيو رينزي في روما بضيفه الرئيس الإيراني حسن روحاني في كانون الثاني/يناير من عام 2016.