موغيريني تدعو لاجتماع عاجل على مستوى السفراء الأوروبيين بشأن كوريا الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى اجتماع استثنائي للجنة السياسية والأمنية لمناقشة آخر التطورات بشأن الوضع في كوريا الشمالية.

ولكن المسؤولة الأوروبية لن تحضر الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل بعد ظهر اليوم، الذي “سيتم على مستوى سفراء الدول الأعضاء”، حسب المتحدثة باسمها كاترين ري.

ولم تعط المتحدثة أي معلومات حول المنتظر من هذا التحرك، مكتفية بالقول أن السفراء سيتدارسون الخطوات المقبلة التي من المؤمل أن يتخذها الاتحاد في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة.

وكانت مصادر أوروبية قد ألمحت أن الدعوة لهذا الاجتماع قد جاءت بالتنسيق مع القوى الكبرى، فقد كانت موغيريني حضرت الأسبوع الماضي المنتدى الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث أجرت محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين.

وكانت لقاءات موغيريني مع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ريكس تيلرسون، من أهم هذه اللقاءات حيث تم بالإضافة إلى بحث الملف الكوري الشمالي، التطرق إلى مواضيع مثل ليبيا وسورية وأوكرانيا.