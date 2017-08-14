رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل وفدا من نواب حماس بالتشريعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله اليوم، مع وفد من نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس، “آخر التطورات وسبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وقال مكتب الحمد الله في بيان “جدد رئيس الوزراء دعوته لحركة حماس بالقبول بمبادرة الرئيس محمود عباس، وإنهاء اللجنة الإدارية التي تديرها في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في القطاع، بما يشكل رافعة لنجدة أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى الموافقة على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية”.

واضاف “شدد رئيس الوزراء على أن الكل الفلسطيني مطالب بالتكاتف والوحدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، وأنه لا سبيل إلا تمكين البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل ذات الوفد الاسبوعي الماضي.