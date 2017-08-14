المفوضية الأوروبية تقترح محفزات مالية لتشجيع التضامن لإطفاء حرائق الغابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية المساهمة في تمويل ما نسبته 85% من أجور نقل المعدات والأفراد بين الدول الأعضاء للمساهمة في إطفاء حرائق الغابات المشتعلة في أكثر من مكان في أوروبا.

وأشارت المفوضية إلى أنها تلعب في هذا المجال دور المنسق والداعم عبر الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

وقد ساهمت الآلية هذا الصيف في تنسيق وتأمين المساعدات المقدمة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال والجبل الأسود وألبانيا، والتي تعرضت لحرائق غابات متفاوتة الشدة.

وحثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على المساهمة في مساعدة البرتغال للتعامل مع حرائق الغابات العنيفة، التي تشهدها البلاد حالياً.

وكانت إسبانيا هي الدول الوحيدة التي ساعدت البرتغال، عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، فـ”عبر هذه الآلية قمنا بتسهيل التحرك الاسباني لتوصيل 27 مركبة و3 طائرات و120 رجل إطفاء من إسبانيا للبرتغال”، حسب كلام المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس.

واقر المفوض الأوروبي بصعوبة وتعقيد الوضع هذا الصيف، حيث شهدت العديد من الدول الأوروبية حرائق غابات متعددة، مشدداً على استمرار مركز الحماية المدنية في العمل ومراقبة الوضع.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن تضامن اسبانيا مع البرتغال يعتبر نموذجاً ناصعاً للتضامن بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد، منوهاً بضرورة تعميقه.