ترجيح افتتاح معبر نصيب بين سورية والأردن قبل نهاية أيلول المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رجّحت مصادر في المعارضة السورية أن يفتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وأكّدت على عدم تواجد قوات النظام السوري العسكرية في هذا المعبر بعد افتتاحه.

وأشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “فصائل المعارضة السورية هي التي ستشرف أمنياً على المعبر من الجهة السورية، بالتعاون مع القوات الأردنية، ودعم لوجستي من التحالف الدولي، ولن يكون هناك تواجد عسكري للنظام السوري في المعبر”.

ونفت المصادر أن تقوم قوات النظام السوري العسكرية بالسيطرة على المعبر، وتأمين الحماية له، بل سيقتصر عملها على جوانب إدارية بالتنسيق مع الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة. وأوضحت أن إدارة المعبر مدنيا ًوإدارياً ستتم بالتنسيق مع النظام السوري دون التعاون المباشر بين الطرفين، أي المعارضة والنظام، وإنما عبر الحكومة الأردنية، ما يضمن أن يكون تسيير الشؤون الإدارية في المعبر حيادياً.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني​، قد قال الأحد إن فتح ​معبر نصيب​ على الحدود مع ​سورية فيه مصلحة مشتركة للبلدين، وأكّد أن بلاده حريصة على سير الأمور الأمنية بالاتجاه الصحيح في سورية، ليس فقط في المعبر وإنما في الطريق الدولي فيما بعد المعبر.

ورأى أنه من المبكر الحكم على تقارير حول سيطرة القوات الحكومية السورية على الجانب المقابل لحدود الأردن، مشيراً إلى أنه سيعقد اليوم الاثنين اجتماعاً لبحث الموضوع ومتابعة هذه التقارير.