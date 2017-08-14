فرونتكس: تراجع أعداد المهاجرين الوافدين لإيطاليا بأكثر من النصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أبرزت بيانات نشرتها وكالة مراقبة الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي (فرونتكس) تراجعا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا في شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 57% مقارنة بشهر حزيران/يونيو من نفس العام.

وأشارت فرونتكس إلى أن الشهر الماضي شهد تسجيل وصول عشرة آلاف و160 مهاجر، وهو أدنى مستوى منذ شهر تموز/يوليو من عام 2014

وبلغت أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في الأشهر السبع الأولى من العام الحالي 93 ألفا و900 ، ما يعادل تقريبا أرقام نفس الفترة من عام 2016

واشارت وكالة فرونتكس إلى أنه وصل إلى أوروبا بصفة غير مشروعة في الشهر الماضي 15.400 مهاجر عبر المسارات الأربعة الرئيسية للهجرة نحو أوروبا، بينما بلغ العدد الاجمالي للوافدين منذ بداية العام 127 ألفا ومائة، مسجلين بذلك تراجعا ناهز الثلثين مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وأظهرت بيانات الوكالة الأوروبية ارتفاعا في اعداد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا، والذي يمكن وصفه بأكبر ضغط للهجرة على هذا البلد منذ عام 2009، حيث بلغوا في الشهر الماضي 2300 مهاجر، أي أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم مقارنة بشهر تموز/يوليو عام 2016، بينما سجلت الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وصول 11 ألف مهاجر، وهو عدد يفوق إجمالي المهاجرين الوافدين في عام 2016.

وفي اليونان تم تسجيل وصول 2300 مهاجر في الشهر الماضي، بانخفاض بمعدل 25% لعدد الوافدين في حزيران/يونيو. في هذا البلد. واجماليا، وصل 15،750 مهاجر إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، 90٪ أقل من نفس الفترة من عام 2016.

وسجل طريق غرب البلقان تدفقا ضئيلا للمهاجرين، وذلك تمشيا مع الانخفاض المستمر في الأشهر الأخيرة.