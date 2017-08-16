نائب عن مصراتة: تحدثنا مع سلامة عن عقد جلسة للنواب خارج طبرق لإقرار الاتفاق السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أشار النائب، محمد الرعيض إلى أن عددا من اعضاء مجلس النواب عن مصراتة تطرقوا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال زيارته امس الثلاثاء للمدينة، لإمكانية “عقد المجلس جلسة كاملة النصاب خارج مدينة طبرق لإقرار الاتفاق السياسي”، كما أنهم دعوا للجنة حوار، على تواصل مع لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة، بغية تضمين الاعلان الدستوري.

وأوضح الرعيض، النائب عن مدينة مصراتة، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “أن النواب المتواجدين في طرابلس اكثر من الذين يجتمعون في طبرق الآ،ن وقريبا سيجتمع النواب في طرابلس”، مضيفا أنه “من لا يريد الاتفاق السياسي لا يريد دولة ولاوجود حل في ليبيا إلا بتطبيق الاتفاق السياسي في جلسة (نصاب) صحيحة خارج طبرق، لأنه خلال سنة ونصف لم تلتئم جلسة كاملة النصاب في طبرق”.

ويذكر أن المبعوث الأممي، الذي زار طرابلس والقبة والبيضاء وبنغازي، التقى امس خلال زيارته الأولى إلى مدينة مصراته، عددا من الشخصيات السياسية والمجتمعية، ضمن “جهوده المتواصلة للاستماع إلى الليبيين بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في العملية السياسية وإحلال السلام في البلاد”، حسبما نقلت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفق سلامة ، فإن “هناك قدر من التوافق بين الليبيين على عدد من الأمور أكثر مما يعتقده بعض الليبيين” أنفسهم.