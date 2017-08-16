العرابي: مصر ملتزمة بتعهداتها لكشف مأساة ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ووزير الخارجية الاسبق محمد العرابي، بالإعلان عن عودة السفراء بين مصر وإيطاليا، معتبرا أن “المسار الإيجابي للتعاون القضائي بين البلدين بخصوص قضية جوليو ريجيني، اعتقد انه السبب بإعادة النظر في ارسال إيطاليا لسفيرها الجديد”، لدى القاهرة.

وأضاف العرابي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، أن “هذا الملف القى بظلال كئيبة على العلاقات بين البلدين، ومصر ملتزمة بتعهداتها لكشف الحقائق حول هذه المأساة”، وتابع “نكرر تعاطفنا مع اسرة ريجيني، ولكن يجب فصل مسار القضية عن مسار العلاقات بين البلدين”.

وقال إن التعاون بين القاهرة وروما “لم يتوقف خاصة في موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب”، ورأى انه خلال الفترة المقبلة عقب عودة السفيرين “يجب ان يكون هناك تنسيق أكبر فيما يخص الوضع في ليبيا وفي ملف العلاقات الاقتصادية، فإيطاليا شريك مهم لمصر ودور الشركات الإيطالية كبير في الاقتصاد، خاصة في اكتشاف الغاز”، في اشارة لحقل ظهر الذي اكتشفته مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة.

واختتم العرابي بالعودة الى موضوع ريجيني، قائلا إن “الحقيقة سوف يتم ابلاغها”، للجانب الإيطالي.

وكان الباحث الايطالي الشاب قد تعرض للاختطاف، ثم وجدت جثته ملقاة على قارعة طريق بأطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب، أوائل شهر شباط/فبراير العام الماضي. وهو ما اثار توترا في العلاقات بين البلدين.