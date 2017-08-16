سياسي إيطالي: قرار إعادة سفيرنا للقاهرة خطير وخاطئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى سياسي إيطالي معارضته لقرار حكومة بلاده إعادة سفيرها الى القاهرة، واصفا الأمر بـ”الخطير وغير الصائب”.

وقال السكرتير الوطني لحزب (يسار إيطالي) نيكولا فراتويانّي، في تصريح فيديوي الأربعاء، “لقد قررت الحكومة الإيطالية في النهاية، إعادة سفير بلادنا الى القاهرة”، وقد “أبلغتنا بذلك عشية عطلة الـ15 من آب/أغسطس من خلال وزير (الخارجية أنجيلينو) ألفانو”، وهو “قرار خطير”، الأمر الذي “أريد أن أقوله بشكل واضح ومحدد”.

وأضاف فراتويانّي أنه “قرار خاطئ، لأننا بهذه الطريقة نتخلى عن استخدام أداتنا الأساسية في الضغط من الناحية الدبلوماسية، لإجبار نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة فيما حدث قبل 18 شهراً لمواطننا جوليو ريجيني، الشاب الذي واجه التعذيب والقتل في القاهرة منذ وقت طويل جدا”.

وذكر البرلماني أن “هذا القرار تم تقديمه كنتيجة لخطوة أولى إلى الأمام في مجال التعاون بين هيئتي القضاء الايطالية والمصرية”، وهي “حقيقة مهمة بالتأكيد، لكنها لا تزال تظهر شيئا واحدا”، وهو أن “حكومتنا تضع في المقام الأول رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية مع نظام السيسي مقارنة بالبحث عن الحقيقة لأجل جوليو ريجيني”.

وأكد فراتويانّي “نحن نرفض هذا الأمر وسنبقى على موقفنا هذا في كل محفل سياسي في البلاد وفي البرلمان”، واختتم بالقول إن “هذا الموقف سيستمر حتى تنال أسرة جوليو وإيطاليا بالعدالة عن هذا العمل الوحشي”.