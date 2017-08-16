وزير البترول المصري: تنمية حقل ظهر تمضي بوتيرة سريعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن “تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي يمضي بوتيرة سريعة بهدف البدء بانتاج الغاز الطبيعي منه قبل نهاية العام الحالي”.

وأعلن عملاق الطاقة الايطالية (إيني)، الشريك الاجنبي لشركة بتروبل عن الكشف عن الحقل في آب/أغسطس عام 2015، والذي يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي، ومن المرتقب ان يسد احتياجات مصر من الغاز.

وأشار الملا الى أن من المقرر ان “يصل الإنتاج تدريجياً الى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد اكتمال كافة مراحل العمل بالمشروع الذي تبلغ استثماراته حوالي 12 مليار دولار ترتفع الى 15.6 مليار دولار بنهاية اعمال المشروع”.

وقد تفقد الملا، الأربعاء، سير العمل بالمشروع في محافظة بورسعيد يرافقه كل من وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء شركات بتروبل وإنبى وبتروجت ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان إن الجولة تأتي “في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المتتالية لمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي، لمتابعة موقف تقدم الأعمال وتحفيز العاملين والتواصل المباشر مع منفذي المشروع، مما يعطى دفعات قوية لأعمال التنفيذ”.