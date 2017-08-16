ألفانو: دفعة مساعدات إنسانية لصبراتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن دفعة مساعدات إنسانية تم إرسالها الى مدينة صبراتة.

وأضاف الوزير ألفانو ، أن “شحنة مساعدات إنسانية تابعة لهيئة التعاون الإنمائي الإيطالي، إنطلقت صباح الأربعاء على متن طائرة تحمل حوالي 11 طنا من المساعدات المخصصة لعيادة جامعة صبراتة الليبية، على بعد 80كم غرب طرابلس العاصمة”.

وذكر أن “الطائرة التابعة لسلاح الجو، أقلعت من قاعدة التدخلات الإنسانية (مستودعات الأمم المتحدة) في برينديزي، التي يديرها برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعلى متنها معدات طبية تحتوي مستلزمات طبية وأدوية مختلفة”.

وأشار وزير الخارجية الى أنه “بهذا التبرع، استجاب التعاون التنموي الايطالي للنداء الذي أطلقه مستشفى المدينة الساحلية الليبية مؤخرا، والذي طلب مساعدات مباشرة لعلاج مرضاه”، مبينا أنه “لدى وصول المساعدات الى طرابلس، ستتلقاها السفارة الايطالية في ليبيا، والتي ستعنى بتسليمها إلى وجهتها النهائية عبر وسائط نقل بري”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول، إن الأمر يتعلق بـ”دليل آخر على تضامن الحكومة الايطالية مع الشعب الليبي بأسره”.