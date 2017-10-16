الحكومة الفلسطينية: إيطاليا تصادق على إقامة حي سكني بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله غزة- قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة ، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإيطالية صادقت على البدء ببناء حي سكني من 200 وحدة سكنية في شمالي قطاع غزة، ليكون بذلك اول مشروع يقام في القطاع بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال الحساينه للصحفيين إن الحي الجديد يتكون من 29 عمارة وسيقام في حي الندى شمال قطاع غزة.

وأضاف “سيبدأ العمل في تنفيذ 11 عمارة سكنية وسيتم تخصيصها لأصحاب المنازل المهدمة كلياً إضافة إلى 18 عمارة أخرى سيتم إنشائها ليصبح عدد الوحدات السكنية المنوي إنشاؤها في حي الندى 200 وحدة سكنية جديدة”.

وتوجه الحساينة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية “على دعمها ومساندتها أبناء شعبنا الفلسطيني” وقال” هناك تواصل يومي مع الحكومة الإيطالية بخصوص طرح عطاءات العمارات السكنية والمشاريع المنفذة معهم”.

وكانت (فتح) و(حماس) اعلنتا الأسبوع الماضي التوصل إلى إتفاق للمصالحة برعاية مصرية.

ويحظى الإتفاق بدعم دولي واسع بحسب بيانات صدرت عن حكومات عربية ودولية.