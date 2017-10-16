مقاتلو داعش يشترطون الخروج من الرقة مع مرضى كـ”دروع بشرية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر من مدينة الرقة في الشمال السوري إن نحو 300 مقاتل من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش)، غالبتهم من الأجانب، والمرابطين في المدينة اشترطوا أن يخرجوا دون قتال شرط أن يأخذوا معهم نحو 400 من الرهائن الموجودين لديهم في المشفى الوطني كدروع بشرية. واستنكرت المصادر موافقة القوات الكردية على مناقشة التفاوض وفق هذا المنطق.

ورغم أن التحالف الدولي أكّد على أنه لن يقبل بخروج مقاتلي التنظيم الأجانب من المدينة، وشدد على أنه أمامهم إما القتل أو الاستلام لقوات التحالف، ولن يتم التفاوض معهم وحول خروجهم، أكّدت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن القوات الكردية تقوم بالتفاوض لإخراج مقاتلي التنظيم مع المدنيين ككتلة واحدة، في الغالب نحو مدينة دير الزور، وقد خطت المفاوضات خطوات متقدمة بهذا الصدد.

ووفق المصادر، “هناك 400 من الجرحى والمصابين يحتجزهم مقاتلو داعش كدروع بشرية حتى لا يتم قصف هؤلاء المقاتلين، وفي المفاوضات، اشترط مقاتلو التنظيم أن يخرجوا من الرقة برفقة نزلاء المشفى هؤلاء، ما يعني أنهم يريدونهم كدروع بشرية، ولم يرفض المفاوضون الأكراد من (قوات سورية الديمقراطية) المبدأ، ومازالت المفاوضات مستمرة حول الموضوع”، وفق قولها.

ويجري مجلس الرقة المدني مفاوضات مع تنظيم الدولة حول هذا الأمر، ولم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص مضمون المفاوضات، التي تهدف لتحدد طريقة ووسائل خروج جميع من في الرقة مع بداية الشهر المقبل.

وكان التحالف الدولي أعلن في بيان له الثلاثاء الماضي أن مجلس الرقة المدني يقود محادثات لتحديد أفضل طريقة لتمكين المدنيين الذين يحاصرهم تنظيم داعش من مغادرة مدينة الرقة. ويُقدّر عدد المحاصرين في الرقة من المدنيين بنحو ثمانية آلاف مدني، بينما تُقدر المصادر الأهلية عدد مقاتلي تنظيم الدولة المتبقين في المدينة بنحو 300 مقاتل، منهم مائة من أهل المدينة.

من جهته توقع التحالف الدولي أن يدافعَ التنظيم عن ما تبقى له من مدينة الرقة “حتى الموت”، وقال ريان ديلون، المتحدث باسم التحالف إنه من المتوقع “أن يدافع مقاتلو تنظيم الدولة عن مدينة الرقة حتى الموت”، مشددًا على أن التحالف “لن يدعم أي تفاوض لانسحاب هؤلاء المقاتلين”.

وقال إن مسؤولين في المجلس المدني بالرقة “يتفاوضون على توفير ممر آمن لخروج آلاف المدنيين المحتجزين كرهائن، وأن نحو 400 متشدد ما زالوا في قطاع صغير من الرقة تحاصره قوات سورية الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب”.