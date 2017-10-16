إيطاليا تتوقع احتفاظ النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% لثلاث سنوات متتالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني، في أعقاب الاعلان عن إقرار حكومته لقانون الموازنة لعام 2018، نموا للناتج المحلي الاجمالي في هذه السنة والسنتين القادمتين بمعدل 1.5 في المائة.

ووصف جينتيلوني خلال موتمر صحفي، الموازنة بـ”الرشيقة والمفيدة للإقتصاد”، وقال “كان هدفنا الأول تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض أية ضرائب جديدة. هو هدف تم تحقيقه وأوفينا بإلتزاماتنا”.

وأردف رئيس الوزراء، “انني واثق من الدعم عن قناعة من طرف البرلمان ومن الأغلبية البرلمانية ومن الشعور بالمسؤولية من جانب النواب بشكل عام” لإقرار قانون الموازنة في هذه “المرحلة الختامية من النشاط الحكومي”، قبل إسدال الستار على الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام المقبل.

وبدوره قال وزير المالية والاقتصاد بيير كارلو بادوان، الذي شارك في المؤتمر “ان المناورة المالية المعتمدة تستمر وفقا لخطوط السنوات السابقة، بينما تسعى فى ذات الوقت الى تعزيز النمو وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية “. واضاف “إن النمو الذي نقصده ليس فقط مستداما وقويا، ولكن أيضا شامل كونه ينقل موارد للفئات السكانية والمناطق في البلاد التي في أمس الحاجة إليها”.