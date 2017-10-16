هنية يطالب بـ”تطبيق أمين” لإتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، على ضرورة المضي قدماً في “التطبيق الأمين” لاتفاق المصالحة ومواجهة أي تحديات يمكن أن تنشأ بالوحدة الوطنية.

وجاء ذلك، حسبما أفادت حركة (حماس) “خلال اتصال أجراه هنية ظهر اليوم الإثنين، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط”؛ حيث تناول الاتصال اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة “برعاية مصرية كريمة”.

ونقلت الحركة عن الأمين العام للجامعة العربية ” الإشادة بهذا الاتفاق وبدور القاهرة في الوصول إليه، مشدداً أن القضية الفلسطينية هي الأساس وأن الطريق اتجاه الوحدة وانهاء الانقسام يصحح المسار الفلسطيني الداخلي”.

وأضاف أن “الفلسطينيين لهم هدف واحد هو إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الوطني، وهو ما يجب أن يعملوا من أجله جميعا”ً. كما نبه –وفق حماس- إلى أن اتفاق المصالحة “سيدعم هذه الجهود الوطنية، مرحباً بزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مقر الجامعة العربية واللقاء المباشر والحديث في العديد من القضايا”.