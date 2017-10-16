بلدة إيطالية ضربها الزلزال ضمن قائمة الصندوق العالمي للآثار والتراث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- إختار الصندوق العالمي للآثار والتراث بلدة أماتريشي بإقليم لاتسيو (وسط إيطاليا) ضمن منشورة الصندوق للعام 2018، الخاصة بجذب الاهتمام العالمي للمواقع الآثرية والتراثية المعرضة للخطر بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية. ويقدم الصندوق، وجهات تطوعية أخرى، منح للمواقع المختارة.

جاء الإعلان عن اختيار هذه البلدة، التي دمرها الزلزال في 24 آب/أغسطس 2016، الاثنين بمقر المنظمة في نيويورك، حيث تم إدراجها في فئة المواقع العرضى لـ”كوارث طبيعية”

ووقع الاختيار على البلدة الايطالية، ضمن 25 مواقع أثرية وتراثية أخرى، من 170 موقعا تاريخيا مرشحا بمختلف بقاع العالم.