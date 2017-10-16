الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية تقبل إضافة “شخصيات وطنية” وتتمسك بمحاكمة الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للعارضة السورية، إنها ناقشت استعدادها لتشكيل وفد جديد للمفاوضات القادمة بناء على مستجدات توسعة الهيئة القادمة بتمثيل أوسع لشرائح المعارضة السورية الوطنية. وأوضحت أن التوسعة ستشمل “شخصيات وطنية” وخاصة من الداخل السوري، وشخصيات نسائية لزيادة تمثيل المرأة، وشددت على أنها ستبقى “متمسكة بضرورة محاسبة من ارتكب جرائم حرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد”.

ولم تذكر الهيئة العلا للمفاوضات صراحة إن كانت ترفض ضم منصة موسكو للهيئة وللوف المفاوض وفق ما يسعى إليه الروس، كما أنه لفت خلو بيانها من المطالبة بتنحية الأسد من منصبه، ولم تشترط عدم مشاركته في المرحلة الانتقالية أو بعدها، كما كانت تشترط في وقت سابق.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات، في بيان استلمت (آكي) نسخة منه اليوم (الاثنين) إنها عقدت اجتماعها الدوري في الرياض أمس الأحد وناقشت التقارير المقدمة من مكاتبها السياسية والتنظيمية والإعلامية، كما ناقشت موضوع توسعة الهيئة العليا وإدخال المزيد من الشخصيات الوطنية ولا سيما من الداخل السوري، وتحقيق تمثيل أوسع للمرأة السورية.

كما ناقشت الاستعداد لعقد مؤتمر جديد في الرياض مُعلنة تمسكها بمبادئ الثورة ومطالب الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف 1، وتمسكها بما نصّت عليه القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية ولا سيما القرارات 2118 والقرار 2254، وما حدده بيان الرياض، مؤكدةً على أهمية “محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة ضد الشعب السوري واستخدموا الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وعلى رأسهم بشار الأسد”.

كما ناقشت الهيئة العليا استعدادها لتشكيل وفد جديد للمفاوضات القادمة بناء على مستجدات توسعة الهيئة القادمة بتمثيل أوسع لشرائح المعارضة السورية الوطنية.