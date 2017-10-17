كاريتاس تطالب بجدية أوروبية في معالجة ظواهر الفقر والتهميش الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت منظمة كاريتاس (هيئة غير حكومية معنية بشؤون التنمية وحقوق الانسان)، الدول الأوروبية بإظهار مزيد من الجدية في التعامل مع ظواهر الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المنظمة، في بيان تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، أن على أوروبا اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين فرص عمالة للجميع بأجر لائق.

وفندت المنظمة المزاعم القائلة أن تدابير خفض البطالة في أوروبا كانت ناجحة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، منوهة بأن “سياسات التقشف التي اتبعت منذ ذلك الحين وضعت ضغوطاً كبيرة على سياسات الأجور، ما أدى إلى خلق طبعة من العاملين الفقراء”، حسب البيان.

وشددت كاريتاس على أن العمالة وحدها لن تقضي على الفقر، مشيرة إلى ضرورة تبني إجراءات شاملة تأخذ كامل الأسرة بعين الاعتبار.

وجاء في البيان : “على قادة أوروبا تضمين سياسات الرعاية الاجتماعية في برامجهم الحكومية إذا ما أرادوا احترام التزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم في الأمم المتحدة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد انضم إلى أهداف الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على الفقر والتهميش الاجتماعي بحلول عام 2030.

ويأتي بيان كاريتاس بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر.