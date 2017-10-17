نتنياهو لوزير الدفاع الروسي: لن نسمح لإيران بالتموضع في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سورية.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو في مكتبه في القدس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وحضر اللقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تم التركيز خلال معظم اللقاء على المحاولة الإيرانية للتموضع عسكريا في سورية، وقال رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع الروسي إنه يجب على إيران أن تدرك بأن إسرائيل لن تسمح بذلك”.

واضاف “كما نوقش خلال اللقاء الاتفاق النووي مع إيران، حيث قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إذا لم يتم إصلاح الصفقة، فإنه في غضون 8 إلى 10 أعوام ستمتلك إيران ترسانة من الأسلحة النووية”.