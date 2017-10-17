مفتي مصر: السلم العالمي مهدد بسبب الاندفاع نحو التشدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- رأى مفتي الديار المصرية، شوقي علام ان “تصدّر غير العلماء والمؤهلين للفتوى احدث اضطرابا كبيرا نتج عنه خلل واضح في منظومة الامن والأمان، وأصبح السلم العالمي مهددا بسبب التهور والاندفاع نحو التشدد لتحقيق أغراض سياسية بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية”، على حد وصفه

وقال في الكلمة الافتتاحية بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد تحت عنوان (دَور الفتوى في استقرار وامن المجتمعات) إن “العالم يمر بظرف عصيب بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف نتيجة اصدار الفتاوى المضللة والمنحرفة، مما كان له اسوا الأثر في انتشار العنف”.

وشدد على أهمية تصدي رجال الدين لتلك الفتاوى، معتبرا ان “اهل العلم والاجتهاد على ثغر عظيم من ثغور الإسلام”.

ورأى علام ان “الإشكالية التي يواجهها المفتي دائما هي انه مطالب بأمرين هما إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الناس ومشكلاتهم التي تصل درجة تعقيدها أحيانا الى الحاجة لجراءة وشجاعة في الاجتهاد وان تنسج هذه الحلول مع التزام الناس وتمسكهم بالشريعة الإسلامية”.

ونوه بأن اختيار موضوع الفتوى ودورها في استقرار المجتمعات وامنها يدخل ضمن “منظومة تجديد الخطاب الديني”، ويهدف “لسحب البساط من تيارات الإرهاب والتطرف”.