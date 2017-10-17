مصادر إعلامية كردية نقلا عن البارزاني: لن يجرونا لحرب أهلية بالعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- أشارت مصادر إعلامية كردية إلى أن رئيس إقليم كردستان العراقي، مسعود البارزاني، سيدعو لتفادي حرب أهلية مع السلطات المركزية في العراق.

وأفادت شبكة (رووداو) الإعلامية بأن البارزاني، “سيوجه بياناً في وقت لاحق الثلاثاء بشأن هجوم الحشد الشعبي والقوات العراقية على كركوك ومناطق كردستانية أخرى”، تتضمن رسالته “التأكيد على منع حدوث حرب أهلية في كردستان”، حيث سيقول “يريدون جرنا لحرب أهلية لكننا لن نخوض هذه الحرب أبداً”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى القلق إزاء التقارير المتداولة حول العمليات العسكرية التي قامت بها القوات العراقية واشتباكاتها مع في جنوب غرب كركوك مع قوات البيشمركة الكردية، على خلفية استفتاء إقليم كردستان على الإنفصال من بغداد.

وأشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال مكالمة هاتفية ليل أمس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى أنه “من المهم تجنب استخدام القوة والبحث عن حوار من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار العراق على المدى الطويل مع التمسك بأحكام الدستور العراقي”، حسب البيان الصادر عن مكتبها بهذا الشأن.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف في العراق “الجلوس إلى طاولة الحوار والابتعاد عن المواجهة”.