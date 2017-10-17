إيطاليا توافق على ترحيل شقيق منفذ عملية الطعن بمرسيليا لفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وافقت محكمة الاستئناف في مدينة بولونيا (شمال وسط إيطاليا) على ترحيل أنيس الحناشي، شقيق منفذ عملية منفّذ عملية الطعن بمرسيليا احمد الحناشي، إلى فرنسا.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت، الشاب التونسي الجنسية، أنيس الحناشي (25 عاما) في مدينة فيرارا في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بناء على مذكرة اعتقال فرنسية

وخلال جلسة الاستماع صباح اليوم، أكد الشاب استعداده لتسليمه للسلطات الفرنسية. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا إجراءات ترحيله إلى فرنسا.

وكان تنظيم الدولة (داعش) قد أعلن مسؤوليته عن عملية الطعن مطلع الشهر الجاري والتي أسفرت عن مقتل فتاتين، بينما لقى منفذ الهجوم أحمد الحناشي مصرعه برصاص الجنود الفرنسيين