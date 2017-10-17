الاتحاد الأوروبي يقر صرف مساعدات مالية للأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.

ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات اجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعب اللاجئين الموجودين على أراضيه.

ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.

كما ستساعد هذه الأموال على تحسين مناخات الاستثمار ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، ” تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات على مواجهة التحديات”، وفق كلامه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الاجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.