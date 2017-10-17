منظمة دولية: وقف بريكست سينعكس إيجابياً على الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن وقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثار إيجابية جداً.

وأوضحت المنظمة الدولية، ومقرها باريس وتضم 35 بلداً، في أحدث تقاريرها أن خروج بريطانيا سيضر بمناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتؤكد المنظمة أن هذه الآثار الإيجابية للبقاء تحت مظلة الاتحاد، لن تنحصر على بريطانيا فقط، بل ستطال أماكن أخرى، مشيرة إلى أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون لها آثار سلبية على مختلف الصعد.

وقال المدير العام للمنظمة، أنجيل غيريا: “تواجه بريطانيا تحدياً صعباً، وحالة عدم يقين اقتصادي قد يؤدي إلى خنق النمو لسنوات قادمة”.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين ستدفع الشركات لترك بريطانيا، ” أما في حالة خروج بريطانيا بدون اتفاق مع بروكسل فإن الأمور ستصبح أسوأ”، حسب النص.

ونوه التقرير بضرورة إجراء مفاوضات تجارية دقيقة بين بروكسل ولندن من أجل خفض تكلفة الخروج وتخفيض الأضرار.

وكانت بريطانيا قد ردت فوراً على هذا التقرير، مشيرة إلى عدم إمكانية اعادة العجلة إلى الوراء، مشددة على نية لندن التوصل إلى اتفاق حول خروج منظم من الاتحاد.