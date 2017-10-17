إيطاليا: دعوة لحماية العلامة التجارية لشركة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب مسؤول إيطالي حكومة بلاده بحماية العلامة التجارية للخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، وذلك إثر ورود أنباء عن تقديم سبع شركات طيران، من ضمنها، لوفتهانزا الألمانية وإيزيجت البريطانية، عروض شراء لبعض أصول الناقل الوطني السابق المتعثر ماليا.

وأعرب رئيس مطارات روما أنطونيو كاتريكالا عن “الامل بأن تسعى الحكومة في بيعها لشركة أليتاليا إلى حماية العلامة التجارية والنجاح في عدم تجزئة أنشطة الشركة، حيث يصب ذلك في مصلحة المطارات الإيطالية”.

وأضاف، في تصريح للصحافيين على هامش ندوة بإحدى جامعات العاصمة الإيطالية، “يحدوني الأمل بأن تبقى أليتاليا كاملة، ويتمكن المفوضون (المعنيون بتقييم عروض الاستحواذ) من اتمام مهمة الحكومة في بيع الشركة مع الحفاظ على علامة تجارية إيطالية ممتازة وعلى شركة طيران تهتم أيضا بالمطارات الوطنية”.