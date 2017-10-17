سلسلة شروط إسرائيلية على حكومة فلسطينية تضم حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وضع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سلسلة من الشروط على التعامل مع حكومة فلسطينية تضم أعضاء من حركة (حماس) أبرزها نزع أسلحة الحركة.

وقال المجلس في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ، مساء اليوم الثلاثاء، “لاحقا لقراراتها السابقة، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل ما دام لم تلبى الشروط التالية:قيام حماس بالاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب وفقا لشروط الرباعية الدولية، نزع سلاح حماس، إعادة الجنديين والمواطنيْن الحييْن المحتجزٍين في قطاع غزة، قيام السلطة الفلسطينية ببسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك على المعابر ومنع تهريب الأسلحة إلى هناك”. كما تشمل الشروط “قيام السلطة الفلسطينية بمواصلة العمل على إحباط البنى التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، قطع العلاقات القائمة بين حماس وإيران، إضافة الى تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت خصوصا لهذا الغرض”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ إجتماعات (الكابينت) الإسرائيلي لبحث إتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة الأسبوع الماضي برعاية مصرية حيث استكملت المداولات امس بإصدار هذا البيان.