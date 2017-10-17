وزير خارجية إيطاليا: المكسيك الشريك الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة بالقارة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو الثلاثاء إلى أن المكسيك هي البلد الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الصادرات الإيطالية إلى القارة الأمريكية.

ونوه ألفانو، بعد ختام أعمال النسخة الخامسة للجنة إيطاليا-المكسيك الوطنية الثنائية بمقر وزارة الخارجية في العاصمة روما بمشاركة نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، بأن “ميزان التبادل التجاري بين البلدين يناهز 5 مليار دولار بمعدل نمو 6.4%، قفز إلى 15.8% في الأشهر الأولى من العام الحالي 2017 “.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لدينا حوار سياسي على أعلى مستوى”، مستشهدا بـ”مشاركة البلدين في مجموعة العشرين وفي مجموعة (متحدون من أجل التوافق)”، المعنية بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أعرب ألفانو، حسبما نقلت عنه مذكرة للخارجية الإيطالية، عن “التضامن الصادق” مع الشعب المكسيكي جراء الزلزالين اللذان ضربا البلاد مؤخرا، مذكرا بأن “تعاطف إيطاليا تمخض عنه أيضا إرسال مساعدات أساسية للسكان المتضررين.”