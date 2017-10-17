ناشطون يؤكدون “خلو الرقة من مقاتلي داعش الأجانب” ويشككون برواية (قسد)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد ناشطون سوريون من الرقة، ممن يُقيمون خارجها الآن، “عدم صحّة” جميع الأفلام المصوّرة التي نشرتها قوات سورية الديمقراطية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، عن من قالت إنهم أسرى من مقاتلي تنظيم الدولة استسلموا في المدينة، وشددوا على أن المدينة كانت “خالية من أي مقاتلين للتنظيم”، وأن ما تقوم به القوات الكردية هو “مسرحية” غير صحيحة بالمطلق.

ونشر ناشطون سوريون من الرقة مجموعة صور وشروحات حول الأشخاص، الذين ظهروا في الأفلام التي بثّتها القوات الكردية وقالت إنها لأسرى من (داعش)، موضحين “أسماء الأشخاص ومهنتهم وتاريخهم السياسي أو المدني، وبعض الدلائل على عدم علاقتهم بتنظيم الدولة بأي شكل”. كما قالوا أن بعض الصورة المنشورة للبعض منهم “هم بالأساس خارج الرقة منذ أشهر، وتدّعي القوات الكردية أنها أسرتهم في الرقة” خلال الأيام الأخيرة.

ومن جهته قال الصحفي مشعل العدوي “لم تخسر قوات سورية الديمقراطية (قسد) أي مقاتل في الرقة، ولم نُشاهد مقاتل داعشي أجنبي واحد، لا حي ولا ميت، وثبت أن من ظهروا بالصور كمقاتلين محليين هم مجرد مدنيين لا علاقة لهم بالتنظيم الإرهابي ولا بالقتال المسلح”.

وقال الناشط في المدينة بسام أبو نبهة “إنها البطولات التي يتحدث عنها الأكراد هي مسرحية فشلة، فحتى جغرافية المدينة لا يعرفونها، ويتحدثون عن اشتباكات بين منطقتين في الواقع هما في غاية البعد عن بعضهما، ولا يمكن أن يكون بينهما أي اشتباك، كما يتحددثون عن مئات الدواعش الراغبين بالخروج من المدينة، بينما هي لا تضم أكثر من مائة من بقايا المقاتلين وجميعهم من أهالي المدينة، ولا واحد أجنبي بينهم، ونتحدى الأراد أن يلقوا القبض على خمسة من بين الـ 400 مقاتل أجنبي التي يتحدث عنهم الأكراد لو كان كلامهم صحيحاً”.

كذلك كتب الكاتب السوري علي العائد في تقرير له إن “آخر الأخبار المتداولة عن الرقة في الآونة القريبة الماضية ليست متناقضة فقط حسب مصادرها وحسب أهواء المصرحين بها، بل تفوح منها رائحة الكذب خاصة لجهة أسماء الأحياء التي يسيطر عليها (داعش)، ونسب سيطرة قوات سورية الديمقراطية على الأحياء المحررة”.

وأضاف “المؤكد هو وجود ما يمكن تدميره في الرقة، فنسبة الدمار لم تصل بعدُ إلى مئة في المئة. وعدد الجزر التي لا يزال يتحصن فيها المقاتلون الأجانب في (داعش) مبرر كاف لمواصلة القصف، خاصة أن بعض هذه الجزر متباعدة نسبياً، وطيران التحالف أثبت عدم حرصه على حياة المدنيين وعلى بيوتهم”.