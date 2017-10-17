السيسي لوفد الكونغرس اليهودي العالمي: عودة السلطة الشرعية لغزة لاحياء عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- نوه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بـ”حرص مصر على تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسئولياتها في قطاع غزة، اقتناعاً منها بأهمية تلك الخطوة في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي،رونالد لاودر، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن “الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على استمرار التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي لتطوير وتعزيز المواقف المشتركة حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة”.

وأضاف “كما أشار الرئيس إلى أن الجهود التي تبذلها مصر خلال الفترة الحالية للتوصل إلى حلول سياسية لعدد من الأزمات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي وحث الأطراف المعنية على التجاوب مع تلك الجهود، بما يساهم في عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط”.

وقال المتحدث ان رونالد لاودر “أعرب عن تقديره للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ودورها الهام في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ودفع عملية التنمية”.