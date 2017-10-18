ليبرمان: إسرائيل لا ترغب في الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان ان “إسرائيل لا ترغب في خوض الحرب، الا انه لا يمكن لها ان تتنازل عن مصالح امنية حيوية”.

ولكنه اضاف للإذاعة الإسرائيلية “إن المهمة الأولى الملقاة على عاتق الحكومة هي منع التصعيد، لا يمكن تحقيق هذه الغاية، الا من خلال تقوية قوة الردع كما شهدناه في سوريا اول أمس الاثنين”.

وتابع ليبرمان “لكل مخطط له مسبقا ويتسم بالاتزان وان إسرائيل تتصرف بمسؤولية وبعزم. وأضاف انها لن تغير طريقة عملها بسبب عملية إطلاق او تهديد ما”.

وقال وزير الدفاع “إسرائيل لا تنشط على المستوى الأمني فحسب، بل على المستوى السياسي أيضا، بحيث تطلع جميع الجهات على مواقفها بناء على معلومات استخبارية وأخرى”.

وفي إشارة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حركة حماس، قال ليبرمان “إن هذا القرار ليس الا معاودة للقرارات التي اتخذتها الاسرة الدولية والمجلس المصغر بشأن حماس”. واضاف “لا يمكن لهذه الحركة ان تكون لاعبا مشروعا وجزءا من الحكومة، بغض النظر عن ماهيتها وهي السعي الى تدمير دولة إسرائيل”.