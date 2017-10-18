مفوض أوروبي: هزيمة داعش لا تعني نهاية التهديد الإرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الأمنية جوليان كينغ، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن هزيمة تنظيم الدولة (داعش) في العراق وسورية، لا يعني نهاية التهديد الإرهابي.

وكان كينغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض توصيات إضافية أصدرها الجهاز التنفيذي لتدعيم العمل الجماعي الأوروبي والدولي لمحاربة الإرهاب.

وأوضح كينغ أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هذا التنظيم سيبحث عن وسائل جديدة من أجل متابعة نشاطه الإرهابي، حيث قال “داعش يفقد مساحات على أرض الواقع ولكنه قد يسعى لكسب مساحات في عالم الانترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”، حسب تقديره.

وأكد المفوض الأوروبي على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات مع دول الجوار الأوروبي، خاصة في الجنوب، وكذلك تكثيف التعاون مع كبرى شركات الانترنت لتطويق الخطر.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي بدأ يعمل بالفعل للتحضير لعودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم إلى الدول الأوروبية، فـ”بعضهم عاد بالفعل، وبعضهم يتوجه إلى دول أخرى لمواصلة القتال”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعمل على إجراء مشاورات وتبادل الخبرات و المعلومات حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب العائدين وعائلتهم من نساء وأطفال، خاصة هؤلاء الذين ولدوا في أرض المعركة، مشدداً على ضرورة الوقاية من الخطر الاجتماعي والأمني الذي يسببه هؤلاء.