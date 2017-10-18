ممثل الاتحاد الأوروبي يزور غزة في رسالة دعم للمصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة-قام ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف اليوم بزيارة غزة افتتح خلالها مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تُعتبر هذه الزيارة بمثابة رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لاتفاقية المصالحة التي تم توقيعها مؤخرا بين حركتي فتح وحماس في القاهرة”.

ونقل المكتب عن طراف قوله “يُدرك الاتحاد الأوروبي أهمية الفترة الزمنية القادمة من حيث إنجاز تقدم حقيقي على صعيد المُصالحة الفلسطينية. نحن نأمل أن تقود هذه العملية إلى قيام السلطة الفلسطينية باستلام مسئولياتها الكاملة في غزة”.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي”لقد وقفنا إلى جانب أهالي غزة في الماضي، وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبهم في المُستقبل، فلأهالي غزة الحق في مستقبل أفضل، ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم جهود إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة والشرعية”.

و قام ممثل الاتحاد الأوروبي طراف خلال الزيارة بافتتاح مشروع توسيع شبكة مجاري وذلك بحضور جوناس بلوم مدير بنك التنمية الألماني (KFW) والوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وبلغت تكلفة هذا المشروع 3.5 مليون يورو، حيث سيعمل على تحسين أنظمة جمع النفايات مما يخدم حوالي 130 ألف مواطن فلسطيني من أهالي بيت لاهيا وجباليا ودير البلح في قطاع غزة.

كما قام ممثل الاتحاد الأوروبي أيضاً بزيارة إحدى مدارس الأونروا وهي مدرسة الفَلَاح الواقعة في غزة، حيث التقى طلاب المدرسة وجهات رسمية من الأونروا.

كما التقى ممثل الاتحاد الأوروبي وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مُفيد الحساينة وناقشا التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الأكبر في قطاع غزة من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية، فمنذ عام 2005 قدَّم الاتحاد الأوروبي حوالي 1.5 مليار يورو دعماً لقطاع غزة.