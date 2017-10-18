جينتيلوني: الـ15 أشهر المقبلة حاسمة بشأن مستقبل الإتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، مخاطبا برلمان بلاده عشية إنعقاد القمة الاوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين، “أمامنا 15 شهرا، إما أن تكون حاسمة في حال التمكن من إقتناص بعض الفرص بشأن مستقبل الاتحاد الاوروبي”، أو على العكس “ستؤكد الاستمرار في الوضع الصعب” الراهن.

واشار جينتيلوني إلى أن أوروبا تعيش حاليا “مرحلة متناقضة”، حيث هناك “عناصر مؤاتية مثل نمو مستقر يبلغ في المتوسط بدول منطقة اليورو حوالي 2.2٪ ، ونتائج إنتخابات تعزز من نفوذ القوى، التي تدفع إلى مزيد من التكامل الأوروبي”

واستشهد جينتيلوني بقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقال “على الرغم من احترام هذا القرار الديمقراطي”، الذي جاء نتيجة استفتاء شعبي في حزيران/يونيو 2016، إلا أنه “لم يأت بالنتائج المذهلة الموعودة. فلا يمكن إنكار أن المملكة المتحدة تجد نفسها في موقف صعب” الآن.