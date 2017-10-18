معتقلون سوريون يطلبون قصف السجن على رؤوسهم بدل تسليمهم للنظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طالب معتقلو السجن المركزي في مدينة حمص وسط سورية، الذين يواصلون الاعتصام، الجيس الحر (الجناح العسكري للمعارضة) بقصف السجن إن حاولت قوات النظام السيطرة عليه مجددا، كما ناشدوا المنظمات الدولية والأممية والإنسانية والمجتمع الدولي بـ”منع قوات النظام من اقتحام السجن”.

وأعلن معتقلو السجن المعتصمين فيه منذ نحو سنتين، وعددهم خمسمائة وخمسون معتقلاً موقوفون علی خلفية الانتفاضة على النظام أنهم “يعانون ما عاناه الشعب السوري من قهر وظلم واستبداد”، لكنهم “الحلقة الأضعف دائماً في أي تفاوض”، وأنه “ضاقت ظلمات السجن بنا ولم نعد نستطع أن نصبر علی آلامنا وآلام أهلنا وأولادنا”، وأن “الوعود التي وُعدنا بها من كافة الأطراف التي تباحثت ملف الأزمة في سورية كانت هباءً منثوراً ووعوداً واهية”.

ووجه المعتقلون نداء استغاثة إلی جميع المنظمات الإنسانية لـ”التدخل الفوري لمنع أي اقتحام للسجن، وطالبوا بخروجهم الفوري من السجن قبل أي تفاوض أسوة بأي منطقة أو مدينة اُخليت من سكانها خلال ساعات برعاية دولية”.

وأرسل معتقلون من داخل السجن رسائل صوتية إلى الخارج عبر هواتفهم النقالة، طالبوا فيها فصائل المعارضة المسلحة بـ”قصف السجن فوق رؤوسهم إن حاول النظام اقتحام السجن والسيطرة عليه، لقناعتهم بأن النظام سيُنكّل بهم شر تنكيل”.

إلى ذلك هددت (قيادة الثورة في الرستن) النظام السوري بوقف كافة أشكال التفاوض معه، بالإضافة لتصعيد عسكري تجاه مواقع القوات الحكومية في ريف حمص، في حال تم الاعتداء على السجناء في سجن حمص المركزي. وقالت إنها ستصعد عسكرياً على كافة القرى الموالية للنظام والمواقع العسكرية التابعة له، بالإضافة لقطع كافة الإمدادات الحيوية كالماء والكهرباء التي تمر في أماكن سيطرة المعارضة، ورفض أي شكل من أشكال التفاوض مع الروس والحكومة، داعية كافة التشكيلات العسكرية والفصائل لمساندتها في الهجوم على المواقع الحكومية.

وقال مصدر من المعتقلين إن منظمة الصليب الأحمر قامت بزيارة للسجن، لكن رئيس السجن دبّر مقابلات مع عناصر من الجيش على أنهم معتقلين، في محاولة لمنع اللقاء المباشر بين المعتقلين ولجنة الصليب الأحمر.