أوروبا تطالب إسرائيل بمراجعة قراراتها بشأن الأنشطة الاستيطانية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في قرارات الأخيرة الخاصة بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومناطق من القدس الشرقية.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إلى أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة “سيعرقل التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، ما يعرض مسألة إقامة دولة فلسطينية مستقبلية للخطر”.

وأكد الاتحاد على رغبته الحصول على إيضاحات من الطرف الإسرائيلي حول ما يجري، معرباً، في الوقت نفسه، عن قلقه من عمليات الاخلاء وخطط النقل القسري لبعض التجمعات البدوية في الضفة الغربية، فـ”كل هذه الأعمال تضر بالجهود الرامية لإطلاق محادثات سلام هادفة”، وفق البيان الأوروبي.

وجاء في البيان تكرار للموقف الأوروبي القائل بأن النشاط الاستيطاني “أمر غير قانوني بنظر القانون الدولي ويعرض حل الدولتين للخطر”.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه، دولاً ومؤسسات، في العمل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وباقي الشركاء الدوليين والاقليميين للتوصل إلى “حل قائم على وجود دولتين،التفاوض هو الوسيلة الواقعية الوحيدة الرامية إلى تحقيق الطموحات المشروعات لكل الطرفين”، حسب نص البيان.