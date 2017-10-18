جينتيلوني يطالب بإلتزام أوروبي أكبر حيال المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني الاربعاء بإلتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي وبتواجد ملموس للمنظمات الإنسانية في ليبيا لإدارة تدفقات المهاجرين.

وقال جينتيلوني، مخاطبا برلمان بلاده عشية إنعقاد القمة الاوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة، “معركتنا التي سنواصلها غدا وبعد غد هي: من المنطلق الاقتصادي والدعم العملي لبعض القضايا الأساسية للسياسة التنظيمية لتدفقات الهجرة، أننا بحاجة إلى إلتزام أكبر من كل دول الاتحاد الأوروبي وإلى المزيد من الموارد وإلى تواجد كبير للمنظمات الإنسانية في ليبيا”.

وقال جينتيلوني، “من الواضح أن الاضواء مسلطة الآن على الأوضاع الإنسانية (للمهاجرين)، ولكن الإجابة لن تكن سوى بطريقة واحدة فقط: مضاعفة الجهود والتواجد للمنظمات الإنسانية لضمان ظروف لائقة”. واضاف “لذلك، نحتاج إلى موارد للمجتمعات المحلية، السلطات الليبية، وإلى الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ الأفريقية”. ونوه رئيس الوزراء الإيطالي بأن “هذا الالتزام لا ينبغي أن يتخيل أن النتائج الاستثنائية التي حققتها إيطاليا في الأشهر الأخيرة يمكن أن تستمر إلى الأبد وبدون تعاون الدول الأخرى”.

وأردف “واجبنا أن ننقل إلى دول الاتحاد الأوروبي الشعور بالحاجة الملحة بأنه إذا لم يتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف، وهو هدف ينبغي يحظى بإهتمام الكل من أجل تدفقات بشرية أكثر إنسانية وانتظاما وأقل خطورة ومقبولة اجتماعيا، لن يكون قابلا للتحقيق بطاقة دولة واحدة فقط”.