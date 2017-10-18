موغيريني تذكر سان سو تشي بضرورة وقف العنف في ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريريكا موغيريني اتصالاً هاتفياً اليوم مع مستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، تم خلاله بحث الوضع في ولاية راخين.

وأبلغت موغيريني، حسب بيان صادر عن مكتبها، زعيمة ميانمار بضرورة أن تقوم السلطات في بلادها بتنفيذ التزاماتها واللجوء إلى الوقف الفوري للعنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى ولاية راخين، التي تقطنها نسبة تتجاوز 40% من مسلمي الروهينغا.

كما شددت موغيريني على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تم التوافق عليه يوم أمس خلال اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، والقاضي بضرورة التعاطي بجدية مع الأزمة الإنسانية للروهينغا، كما “يتعين اتخاذ إجراءات بشأن بدء عملية عودة اللاجئين من بنغلاديش”، حسب المسؤولة الأوروبية.

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بشأن راخين (تقرير الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان)، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في هذه المنطقة.

كما ناقشت المسؤولتان الأعمال التحضيرية لاجتماع وزراء خارجية دول الحوار الأوروبي – الآسيوي (آسيام)، الذي تستضيفه ميانمار في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.