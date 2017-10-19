نتنياهو يرحب باشتراط امريكا نزع سلاح حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو باشتراط الولايات المتحدة نزع سلاح حماس للتعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وقال نتنياهو “أرحب بالبيان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية. يسعدني أن مبعوث الرئيس ترامب جيسون غرينبلات أوضح بشكل لا لَبْس فيه أن على حماس نزع سلاحها والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالقرارات الدولية السابقة”.

واضاف “تم الإيضاح بأنه يجب على كل حكومة فلسطينية الالتزام بالمبادئ تلك”.

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية “نحن نريد السلام ونريد سلاما حقيقيا ولهذا السبب بالذات لن نتفاوض مع تنظيم إرهابي يتنكر بزي سياسي”.