مركز أممي يطالب حكومة مالطا بتحقيق فوري ومستقل بشأن مقتل صحفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب المركز الإقليمي للمعلومات التابع للأمم المتحدة حكومة مالطا بالوفاء بالتزاماتها وإجراء تحقيق فوري ومستقل في مقتل الصحفية المالطية دافنيه كاروانا غاليزيا، وأن تعمل على تقديم مرتكبي هذا العمل إلى العدالة.

وأشار المركز في تقرير أصدره مجموعة من خبراءه المتخصصين بحقوق الانسان، وتلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، إلى ضرورة أن يكون التحقيق مستقلاً تماماً عن أي تجاذبات سياسية.

وكانت الصحفية غاليزيا (53عاماً)، تجري تحقيقات بقضايا فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، بينهم زوجته، في القضية التي تُعرف إعلامياً بـ(أوراق بنما).

وتطال (أوراق بنما)، التي نشرتها مجموعة من الصحف في عام 2016 ، عددا كبيرا من السياسيين ورجال الاعمال والمشاهير بشأن تعاملات مالية خارجية مشبوهة، استنادا إلى أكثر من عشرة مليون وثيقة سربها مصدر مجهول.

وأثار خبر مقتل الصحفية الاستقصائية والمدونة المالطية، بانفجار قنبلة في سيارتها، موجة عارمة من الغضب والادانات داخل الأوساط الرسمية والشعبية في مالطا وعموم أنحاء أوروبا.

وأشار الخبراء في تقريرهم إلى ضرورة أن يتمكن الصحفيون من العمل بكل استقلالية للكشف عن قضايا الفساد التي قد تطال الأوساط السياسية، حيث “يعتبر مقتل غاليزيا ضربة قاصمة لحرية الصحافة”، وفق كلامهم.

وأوضح المركز في تقريره أنه يأخذ على محمل الجد المخاوف التي عبرت عنها عائلة الضحية بشأن استقلالية القضاء.

ودعا المركز الأممي الحكومة المالطية، وأيضاً كل الحكومات الأوروبية إلى تخصيص موارد لحماية الصحفيين والناشطين، والتشجيع على توفير مساحة كافية لدور المراقبة والتحقيقات المستقلة التي يقوم بها هؤلاء.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع القمة الأوروبية التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في بروكسل، والتي سيحضرها رئيس الوزراء المالطي.

واستبعد مصدر أوروبي مطلع أن تتم مناقشة موضوع مقتل الصحفية المالطية على هامش القمة، “حيث عبر مسؤولو الاتحاد عن قناعة مشتركة مفادها أن التحقيق أمر داخلي، ولكنهم طالبوا الحكومة المالطية بكشف ملابسات القضية”، وفق كلامه.